ТОП-10 автомобилей, которые выбирают россияне по цене до 2 млн рублей

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых востребованных автомобилей в ценовом диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей. В основу рейтинга легла средневзвешенная цена каждой модели с учетом всех модификаций, реализованных на российском рынке за 5 месяцев 2019 года.

Возглавил ТОП-10 японский седан Toyota Camry, который разошелся тиражом в 13319 единиц при средней цене ровно 2 млн рублей. На втором месте - корейский кроссовер KIA Sportage ценой 1,76 млн рублей (13221 шт.) Третью строчку занимает немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan, средняя цена которого также около 2 млн рублей, а объем продаж 13060 единиц.

На четвертой позиции - японский кроссовер Toyota RAV4, средняя стоимость которого незначительно превышает отметку в 2 млн рублей, а объем продаж составил 10657 единиц. Пятую строчку занимает седан KIA Optima стоимостью 1,72 млн рублей (9880 шт.), а на шестой позиции находитсяеще один корейский кроссовер Hyundai Tucson, средняя цена которого составила 1,69 млн рублей (9445 шт.).

В ТОП-10 также вошли: Nissan Qashqai (9193 шт.) стоимостью 1,64 млн рублей, Mitsubishi Outlander (9103 шт.), Nissan X-Trail (8607 шт.) и Mazda CX-5 (7484 шт.). Средневзвешенная цена трех последних моделей - около 2 млн рублей.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».