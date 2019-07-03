Самый мощный Volkswagen Teramont стал доступнее

Компания Volkswagen в июле объявила специальное предложение на покупку внедорожника Teramont с самым мощным двигателем в линейке – 280 л.с. Стоимость модели с данным мотором начинается с отметки в 2 млн 929 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Volkswagen Teramont с 280-сильным двигателем доступен в трех комплектациях: Respect, Status, Exclusive. Выгода на все версии модели может достигать 450 тыс. рублей (250 тыс. рублей – специальное предложение, а также 200 тыс. рублей – возможная скидка по трейд-ин).

Комплектация Respect оборудуется противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, дополнительными предупредительными LED-лампами в передних дверях, датчиком дождя, теплоизолирующим лобовым стеклом с электроподогревом, автоматическим управлением головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями с функцией Coming Home/Leaving Home, системой помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом, а также камерой заднего вида, передними противотуманными фарами с функцией статичного бокового света, водительским сиденьем с электрорегулировкой, электроприводом двери багажного отделения и системой бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access. Цена на модель в данной версии с двигателем 280 л.с. с учетом специальных условий составляет 2 млн 929 тыс. рублей.

Комплектация Status расширена за счет функции памяти наружных зеркал заднего вида, эргономичных сидений с большим количеством электрорегулировок, которые существенно повышают уровень комфорта для водителя и для пассажиров, а также в этой версии предлагается функция памяти водительского сиденья. Более того, автомобиль в данной комплектации оборудуется цифровой приборной панелью Active Info Display с диагональю 10 дюймов, навигационной системой Discover Media. Стоимость версии Status в сочетании с двигателем 280 л.с. с учетом специальных условий составляет 3 млн 229 тыс. рублей.

Топовая комплектация Exclusive оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mejorada с болтами-секретками, боковыми стеклами с хромированным обрамлением, панорамной крышей со сдвижным люком, передними сиденьями с функцией активной вентиляции, фоновой подсветкой интерьера, системой автоматического управления светом Light Assist, электроподогревом боковых задних сидений, парковочным автопилотом Park Assist, системой кругового обзора Area View, а также ассистентом движения по полосе Lane Assist. Кроме того, обивка сидений выполнена из кожи Vienna. Цена на Teramont Exclusive 280 л.с. с учетом специальных условий – 3 млн 549 тыс. рублей.

Во всех версиях Teramont – семь посадочных мест, доступны асимметрично складывающиеся задние сиденья, а также третий ряд с двумя полноценными сиденьями. Уже в базовой версии модель оборудуется светодиодными фарами ближнего и дальнего света с дневными ходовыми огнями, серебристыми рейлингами на крыше и 18-дюймовыми легкосплавными дисками Prisma. В комплектации Exclusive экстерьер автомобиля дополнен панорамной крышей со сдвижным люком, 20-дюймовыми дисками Mejorada и хромированным обрамлением боковых стекол.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае было на российском рынке было реализовано 213 внедорожников Volkswagen Teramont, с начала года более 1000 клиентов стали обладателями автомобилей этой модели.

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