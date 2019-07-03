В России растут продажи китайских автомобилей с пробегом

С января по май текущего года в России было перепродано 31 тыс. легковых автомобилей китайских марок, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Такие данные были получены в ходе подготовки специального отчета «Used cars report», подготовленного экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Наибольшей популярностью среди подержанных китайских машин пользуется марка Chery, на долю которой пришлось 30,6% от общего объема, что составляет 9 493 единиц (-1,3%). На втором месте – Lifan, у которого 7 908 машин сменили владельцев (+6,3%). Далее следуют Geely (5 521 шт.; +5,9%) и Great Wall (5 468 шт.; +2%). Таким образом, на эти четыре бренда приходится более 90% перепродаж всех «китайцев» в нашей стране.

У других марок из КНР объем вторичного рынка намного ниже, например: BYD (708 шт.), FAW (471 шт.), Haima (275 шт.), Brilliance (236 шт.; -5,6%). У остальных он и вовсе составляет менее 200 автомобилей с пробегом.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», перепродажи китайских автомобилей в РФ растут на фоне снижения всего вторичного рынка.

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