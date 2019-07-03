Рынок новых автомобилей в Казани упал на 15%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» объем рынка новых легковых автомобилей в Казани в январе - мае 2019 года составил 8 547 автомобилей, что на 14,8% ниже, чем за пять месяцев прошлого года.

Пятая часть казанского авторынка принадлежит отечественной марке LADA - на ее долю приходится 20,6%. За ней следует корейская KIA (15,8%), французский Renault (13,3%) и еще один бренд из Южной Кореи - Hyundai (11,7%). Таким образом, эти четыре марки суммарно занимают более 60% рынка столицы Татарстана.

Какие новые автомобили чаще всего приобретали жители Казани в январе – мае текущего года? Такая информация содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».