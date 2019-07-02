02.07.19 Прочитали 556 раз

Петербургский завод Hyundai в 1 полугодии увеличил производство на 3%

Петербургский завод Hyundai в 1 полугодии увеличил производство на 3%

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Петербургский завод Hyundai по итогам первого полугодия 2019 года выпустил 124900 автомобилей, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Предприятие стабильно работает на полную мощность: в три производственные смены, пять дней в неделю. В 2019 году завод планирует выпустить более 240 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Как отмечается, выпускаемые предприятием автомобили (седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line) стабильно входят в пятерку лидеров продаж на российском рынке. Кроме того, за первое полугодие 2019 года российский завод Hyundai экспортировал более 7 тыс. автомобилей, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2018 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК) о модернизации производства, обновлении модельного ряда и создании Центра исследований и разработок. Компания Hyundai приняла обязательства по повышению уровня локализации за счет организации производства двигателей и коробок переключения передач. В рамках исполнения обязательств по контракту завод планирует увеличить объемы экспорта выпускаемой продукции. До 2027 года предприятие планирует инвестировать 16,9 млрд рублей. Кроме того, с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor Group, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма инвестиций может достигнуть порядка 35 млрд рублей.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство hyundai kia

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