Новый Mitsubishi L200 в июне вошел в тройку бестселлеров марки в России

Российские дилеры Mitsubishi в июне реализовали 2503 автомобиля – на 24% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2019 года в России продано 19218 автомобилей Mitsubishi, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в июне составили 1553 машины (-15%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 353 покупателя. А третье место впервые в этом году занял пикап Mitsubishi L200 с показателем 221 реализованный автомобиль. Стоит отметить, что обновленный L200 появился в шоу-румах только в конце марта этого года.

«С начала второго квартала рынок показывает отрицательную динамику, и в этой ситуации наша главная задача – это удержать свои позиции с точки зрения доли продаж. С этой задачей мы успешно справляемся, в том числе благодаря активному укреплению и расширению нашей официальной дилерской сети», – заявил президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 50 тыс. новых автомобилей (+10% к фактическому результату 2018 года), что позволит занять до 2,5% доли российского рынка легковых автомобилей. Этому будут способствовать обновление дилерской сети в соответствие с новыми стандартами марки и запуск нового пикапа L200, а также разработка новых поддерживающих программ для стимулирования продаж.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».