ТОП-10 регионов России по объему рынка новых LCV

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых LCV в России за январь – май текущего года составил 41,1 тыс. единиц, что на 7,8% меньше, чем годом ранее. При этом почти половина (48,8%) его приходится всего лишь на 10 регионов. К такому выводу пришли эксперты агентства в ходе подготовки отчета «Рынок транспортных средств в России».

Крупнейшим региональным рынком легкой коммерческой техники в России является Москва – за отчетный период его объем в столице достиг 5 962 машины, показав падение на 15,6%. На втором месте – соседнее Подмосковье с результатом 3 883 единицы (-16,7%). Третью строчку занимает Санкт-Петербург, показатель которого составил 2 264 реализованных экземпляра (-20,8%).

Лучшим среди нестоличных субъектов РФ стал Краснодарский край (1 658 шт.; -4,9%), а замыкает пятерку лидеров Татарстан (1 303 шт.; -9,6%).

В ТОП-10 российских регионов по объему рынка новых LCV за январь – май текущего года также попали: Свердловская область (1 135 шт.; +4,1%), Нижегородская область (1 069 шт.; -16%), Ростовская область (980 шт.; -3,9%), Башкортостан (979 шт.; +0,6%) и Самарская область (833 шт.; -21,8%).