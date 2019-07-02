02.07.19 Прочитали 1344 раз

На каких автомобилях ездят жители Дальнего Востока?

На каких автомобилях ездят жители Дальнего Востока?

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019
Все оперативные данные

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в Дальневосточном федеральном округе числится около 2,5 млн легковых автомобилей (на 1 января 2019 года). Более 68% от этого количества составляют праворульные машины, соответственно примерно каждый третий автомобиль на Дальнем Востоке – с левым рулем.

Эксперты агентства решили составить рейтинг наиболее распространенных моделей в парке ДФО. Как выяснилось, возглавляет его Toyota Corolla, экземпляров которой насчитывается в объеме 161,7 тыс. единиц. При этом 94% всех «Королл» на Дальнем Востоке имеют правое расположение руля.

А вот второе место, с отставанием от лидера порядка ста тысяч единиц, занимает седан LADA 2106 (66,8 тыс. шт.). Отметим, что более половины (51%) всех «шестерок» в ДФО были выпущены еще в советский период (до 1992 года). На третьей позиции рейтинга находится «праворульный» Toyota Mark (58,3 тыс. шт.), на четвертой – Toyota Corona (55,9 тыс. шт., из них более 95% с правым рулем). Замыкает пятерку лидеров трехдверный внедорожник LADA 4х4 (53,5 тыс. шт.).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 дальневосточного парка легковых автомобилей попали еще четыре «Тойоты» (Carina, Camry, Crown и Caldina) и отечественный «Москвич». Необходимо отметить, что Crown и Caldina имеют только «праворульные» версии, а порядка 90% «Москвичей» является наследием советской эпохи.

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что на Дальнем Востоке продаются самые «старые» автомобили в стране. Подробности – здесь.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: парк регионы модели-лидеры lada lada 4x4 toyota toyota corolla

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

ТОП-10 самых доступных автомобилей на российском рынке

вчера, 14:24

Все новости

Статьи на тему

Немецкие СМИ: Lada 4х4 прорубила окно в Европу («Российская газета»)

19 июня 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Самые покупаемые автомобили с пробегом в городах-миллионниках РФ

24 июня 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью