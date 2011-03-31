Японские заводы Honda и Mazda возобновят работу в начале апреля

Второй по величине японский автопроизводитель – Honda Motor Corp. – возобновит производство автомобилей на заводах в Японии 11 апреля, после месячного перерыва в связи с разрушительным землетрясением и цунами. Как сообщает агентство «ПРАЙМ-ТАСС», 11 апреля заработают заводы Honda в префектурах Сайтама и Миэ, которые не пострадали от удара стихии. Изготовление и экспорт комплектующих для предприятий, расположенных за пределами Японии, будет возобновлено уже 4 апреля. По словам представителей Honda, «в течение некоторого времени» ее заводы будут работать «примерно в половину обычной мощности».

Кроме того, 4 апреля Mazda планирует запустить производство на заводах Хиросимы и Хофу. Решение о работе полной или частичной мощности предприятий пока не принято, пишет «Газета.Ru». Компания также отказалась сообщать, производство каких моделей автомобилей и в каком количестве будет возобновлено.