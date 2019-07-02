Новый Changan CS35 Plus будет поставляться из Китая

Компания Changan представила компактный кроссовер Changan CS35 второго поколения под названием CS35 Plus, которая теперь легализовалась в России: в базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту машину. Паркетники будут поставляться напрямую из Китая: сотрудничество с липецким предприятием ЛМЗ, где выпускают CS35 первого поколения, развития не получило.

Как пишет издание «Авторевю», приставка Plus означает заметно подросшие габариты: по сравнению с предшественником новый кроссовер длиннее на 165 мм (4335 мм) и шире на 15 мм (1825 мм), хотя высота уменьшилась на 10 мм (1660 мм). Колесная база – 2600 мм против 2560 у прежней модели. То есть теперь это полноценный одноклассник автомобилей Hyundai Creta или Renault Kaptur.

На китайском рынке Changan CS35 Plus продается с новым двигателем 1.6 GDI, который имеет непосредственный впрыск топлива и развивает 128 л.с. Но в России кроссоверу положен старый мотор 1.6 с распределенным впрыском, форсированный со 113 до 117 л.с. На выбор – 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Шасси – с полузависимой подвеской сзади и безальтернативным передним приводом. Паркетники будут иметь шины размерности 215/60 R16 или 215/55 R17.

В России Changan CS35 Plus предложат в двух комплектациях, цены будут обнародованы ближе к старту продаж. Базовая Comfort имеет две подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер, медиасистему с 10-дюймовым экраном, датчик света и кожаный руль. А в версии Luxury есть климат-контроль, электропривод сиденья водителя, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя и система бесключевого доступа.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».