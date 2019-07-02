ТОП-10 самых дорогих автомобилей на российском рынке

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг 250 моделей по средневзвешенной цене, учитывающий объемы продаж за 5 месяцев 2019 года и цены по каждой модификации. В рейтинг вошли модели легковых автомобилей, которые официально продаются на российском авторынке.

Самым дорогим автомобилем оказался спортивный Porsche 911 GT стоимостью 13,33 млн рублей, который с января по май 2019 года был реализован в количестве 20 экземпляров. Со второго по четвертое места заняли три модели Mercedes-Benz – внедорожник G-Класс (12,28 млн рублей, 549 единиц), представительский седан S-Класса Mercedes-Maybach (10,15 млн рублей, 234 единицы) и кабриолет SL-Класс (9,57 млн рублей), реализованный в количестве всего 9 экземпляров.

Пятое место занимает большой английский внедорожник Land Rover Range Rover со средней стоимостью 9,1 млн рублей. При этом его объем продаж (1175 шт.), оказался наибольшим среди ТОП-10 самых дорогих автомобилей российского рынка.

В первую десятку также вошли: спорткар Porsche 911 Carrera (8,95 млн рублей, 21 проданный экземпляр), представительский седан Mercedes-Benz S-Класс (8,9 млн рублей, 729 шт.), пятидверный спортивный фастбэк люкс-класса Porsche Panamera (8,75 млн рублей, 175 шт.), седан представительского класса Lexus LS (8,15 млн рублей, 85 шт.) и легендарный спорткар Nissan GT-R, средней стоимостью 7,65 млн рублей, реализованный за 5 месяцев 2019 года в количестве шести единиц.

Отметим, что в рейтинг не попали автомобили таких брендов, как Rolls-Royсe, Bentley, Lamborghini, Ferrari и Maserati, так как они официально не раскрывают свою статистику продаж.

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили ТОП-10 самых доступных автомобилей российского рынка.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».