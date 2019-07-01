GM-АВТОВАЗ модернизировал внедорожник Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ провел испытания и обновил программное обеспечение электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva. Автомобили с новым программным обеспечением уже доступны во всех салонах официальных дилеров GM-АВТОВАЗ, сообщает пресс-служба СП.

Как отмечается, изменение обеспечит владельцам автомобиля улучшенную динамику, уверенный разгон и дополнительный комфорт при езде на Chevrolet Niva в городе и на трассах при сохранении оптимального расхода топлива. Вместе с тем обновление не влияет на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5. В ходе тестирования удалось подтвердить улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя.

Напомним, в соответствии с действующим техническим регламентом по новому ОТТС все комплектации внедорожника Chevrolet Niva 2019 года выпуска оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, комплектация GLC предлагается с дополнительным пакетом шумоизоляции для улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля. Стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляет от 680 тысяч до 810 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 8975 автомобилей (-25%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».