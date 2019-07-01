Infiniti обновила цены на автомобили в России

Компания Infiniti с 1 июля объявила новые цены на модельный ряд, представленный на российском рынке. Кроме того, на весь модельный ряд распространяется специальная ставка 4,5% по программе Infiniti Finance, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, седан Q50 2019 модельного года с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения предлагается по цене от 2 млн 300 тыс. рублей в версии Luxe Pack 1 с 2,0-литровым двигателем.

Кроссовер QX50 с двигателем VC-Turbo с июля доступен по цене от 2 млн 849 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Pure по специальной программе лояльности. Для всех клиентов, на все остальные комплектации действует специальная программа лояльности по trade-in с выгодой до 150 тыс. рублей. А кроссовер QX60 с обновленным двигателем 3,5 доступен от 3 млн 145 тыс. рублей в комплектации Elegance.

Также модель Q60 доступна за 3 млн 470 тыс. рублей, а внедорожник QX80 можно приобрести от 4 млн 490 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 1582 автомобиля, что на 13% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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