Обновленный Ford Transit будет выпускаться в России

Обновленное совместное предприятие Ford Sollers сегодня официально начало операционную деятельность. В новой структуре СП акционеры Ford Motor Company и «Соллерс» остаются партнерами, при этом российская компания является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Компания Ford Sollers продолжит укреплять позиции в сегменте легких коммерческих автомобилей с моделью Ford Transit и широкой линейкой версий специального и социального назначения на ее базе. Производство Ford Transit продолжается на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан) по технологии полного цикла, включая сварку и окраску. В планах совместного предприятия увеличить объемы производства, что позволит Ford Transit не только сохранить позицию лидера среди иностранных моделей LCV на российском рынке, но и увеличить долю в сегменте. По итогам пяти месяцев 2019 года в России было реализовано более 4 тыс. автомобилей Ford Transit, что соответствует 15% доле в сегменте двухтонного коммерческого транспорта.

В настоящее время на заводе идет подготовка к производству обновленной версии Ford Transit. Изменения затронут части интерьера, цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона, а также пройдет модернизация отдельных элементов и дополнительное усиление кузова. Обновленные автомобили сойдут с конвейера завода в Елабуге уже в сентябре этого года. Параллельно продолжается работа по расширению линейки специализированных модификаций, которая уже насчитывает более 55 версий от школьных автобусов до автомобилей скорой помощи и автолавок.

Еще одним из приоритетных проектов совместного предприятия Ford Sollers является дальнейшее развитие вертикальной локализации, которая предусматривает организацию в России всей производственной цепочки от добычи сырья до выпуска готовых компонентов. Так, в этом году были локализованы и начались поставки бамперов для Ford Transit из материала «ТатхимПласт». Также из локального сырья производятся панель приборов и дверные панели для Ford Transit.

Напомним, что «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого созданоо бновленное совместное предприятиеFord Sollers в России, 7 июня 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России. Кроме того, проект предусматривает реализацию синергии между модельным рядом УАЗ и Ford Transit в части локализации ключевых узлов и агрегатов, а также развития дистрибуции автомобилей и продвижения на рынке полной гаммы легких коммерческих автомобилей во всех ценовых сегментах. СПИК, подписанный «Соллерс» в консорциуме с Ульяновским автозаводом и «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создается новое СП Ford Sollers в России, предусматривает общий объем инвестиций в размере 7,5 млрд рублей и позволит компаниям сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.