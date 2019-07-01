01.07.19 Прочитали 778 раз

Более 2 тысяч автомобилей Porsche Panamera попали под отзыв в России

Более 2 тысяч автомобилей Porsche Panamera попали под отзыв в России

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 2055 автомобилей Porsche Panamera, реализованных с декабря 2010-го по октябрь 2017 года. Причиной отзыва является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в автомобилях, которые поставлены на стоянку, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена проверка блока управления вентилятора кондиционера и, при необходимости, его доработка или замена на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. Владельцам будет рекомендовано парковать свой автомобиль только на улице и с соблюдением достаточного расстояния от других автомобилей, а также зданий. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 319 автомобилей Porsche 718 Boxster / 718 Cayman, реализованных с июля 2016-го по январь 2019 года. Причиной отзыва стало то, что из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях должны быть доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: отзыв премиум-марки porsche porsche panamera

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

За последнюю неделю 5 марок обновили ценники у своих моделей

28 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 самых дорогих автомобильных брендов в мире

24 января 2019

Вся инфографика
Комментарии 1
Вовка Мишкин
1 июля 2019, 13:15

Не знаем шо делать. Мы пенсионеры курско обл на прибавку к пенсии путинской купили все по Porsche Panamera, ездим с подругами по аптекам к дедам в соседнюю обл. Всего та человек 150 набирается так сказать кружёк по увлечением. И вот бах новость горят буржуи. У сех давление и прочие страсти. Это гнать а на чём еэдить то -на тахи не привыкши. Го ре в общем горе!

Ответить
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью