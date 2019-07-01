Более 2 тысяч автомобилей Porsche Panamera попали под отзыв в России

Компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 2055 автомобилей Porsche Panamera, реализованных с декабря 2010-го по октябрь 2017 года. Причиной отзыва является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в автомобилях, которые поставлены на стоянку, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена проверка блока управления вентилятора кондиционера и, при необходимости, его доработка или замена на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. Владельцам будет рекомендовано парковать свой автомобиль только на улице и с соблюдением достаточного расстояния от других автомобилей, а также зданий. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 319 автомобилей Porsche 718 Boxster / 718 Cayman, реализованных с июля 2016-го по январь 2019 года. Причиной отзыва стало то, что из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях должны быть доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова.