01.07.19 Прочитали 615 раз

GAC GS8 сертифицирован для российского рынка

GAC GS8 сертифицирован для российского рынка

Обзор автомобильного рынка России
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Внедорожник GAC GS8 прошел в России сертификационные процедуры и испытания на безопасность. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в российском офисе GAC Motor. Кроме того, сертификацию одновременно проходили также минивэн GM8 и кроссовер GS5. В открытой базе Росстандарта информации о выдаче ОТТС на эти модели пока нет.

Между тем дилеры ожидают начало продаж автомобилей GAC в августе. Цены на машины пока не известны, но, по данным источников, дешевле 1,8 млн рублей GAC GS8 в России не будет. Как заявили ранее представители GAC Motor, их автомобили оцениваются выше, чем другого премиального бренда из Поднебесной – Haval.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в компании GAC Motor, в ближайшие 3 – 5 лет планируется реализовать на российском рынке до 50 тысяч автомобилей. Представители марки отметили, что рассматривают Россию как потенциально крупнейший авторынок в Европе. При этом компания намерена сделать ставку в России на сегмент SUV, а также выйти на рынок пикапов.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки китайские автомобили gac

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