Две модели LADA могут сохранить прежние ценники

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», на 1 июля было намечено повышение цен для всего модельного ряда марки LADA. Однако, как стало известно газете «Ведомости», изменения коснутся лишь трех моделей LADA из пяти – Vesta, Granta и Largus, а рекомендованные розничные цены на LADA XRAY и 4x4 останутся прежними.

По предварительным данным, цены на седаны Vesta и Granta в базовых комплектациях вырастут на 0,8 и 1,1% соответственно, универсал Largus получит прибавку в 0,2 – 1,5%.

Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», по состоянию на утро 1 июля на официальном сайте LADA все еще были размещены старые прайсы на все модели.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на модели LADA можно в каталоге «Цена Авто».