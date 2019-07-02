02.07.19 Прочитали 338 раз

Японский авторынок в июне вновь ушел «в минус»

Японский авторынок в июне вновь ушел «в минус»

Японский авторынок в июне снизился на 1,8% до 248056 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Таким образом, после двух месяцев роста вновь зафиксирован отрицательный результат. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за шесть месяцев 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца практически осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 496 тыс. 032 машины (-0,4%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи выросли на 3,6% до 114951 автомобиль. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 35436 машин (+6,9%). Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 27322 автомобиля (-10,3%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: япония автомобильные рынки

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