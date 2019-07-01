УАЗ «Патриот» с «автоматом» появится через несколько месяцев

Флагманский внедорожник УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой передач появится у дилеров в конце августа - начале сентября. Ожидается, что доплачивать за новую версию придется 60-100 тыс. рублей, пишет "Российская газета".

Между тем профильный ресурс "УАЗбука" опубликовал номера каталожных деталей автоматической коробки переключения передач, которая будет устанавливаться на УАЗ "Патриот". В списке 15 наименований - от самой АКПП, гидротрансформатора и плиты управления АКПП в сборе до пробок слива и, собственно, трансмиссионного масла. Указывается, что вся эта номенклатура используется для моделей УАЗ "Патриот" и "Пикап". Таким образом "автоматом" оснастят и соплатформенный "грузовичок".

Напомним, ранее стало известно, что ульяновские внедорожники получат классическую 6-ступенчатую АКПП 6L50 марки Punch Powerglide. Это совместная разработка компании Punch Powertrain и концерна General Motors, которая производится в Китае. Она уже известна по таким моделям, как Cadillac CTS и Chevrolet Colorado, а с измененным картером устанавливается и на отечественные "ГАЗели Next".

По данным сайта «Цена Авто», ранее Ульяновский автозавод повысил цены на все комплектации внедорожников «Патриот» и «Пикап» на 15 тыс. рублей, то есть на 1,2 – 1,9% относительно прежней цены. Так, новая минимальная цена на УАЗ «Патриот» в комплектации Классик Fleet составляет 809,9 тыс. руб. Топовый вариант Максимум обойдется покупателям в 1 млн 118 тыс. рублей, а три комплектации спецверсии УАЗ «Экспедиционный» подорожали до 1 млн 144 тыс. рублей – 1 млн 301 тыс. рублей. УАЗ «Пикап» теперь можно приобрести от 819,9 тыс. рублей за базовую комплектацию Классик Fleet до 1 млн 199,9 тыс. рублей за версию Максимум. Обе модели, УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап», являются полноприводными, оснащаются двигателем объемом 2,7 л. мощностью 135 или 150 л. с. и имеют только механическую КП.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», УАЗ «Патриот» является бестселлером Ульяновского автозавода на российском рынке. По итогам пяти месяцев российские дилеры УАЗа реализовали 13650 автомобилей всех моделей, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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