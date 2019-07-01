Новая Opel Astra на платформе PSA будет выпускаться в Германии

Компания Opel форсирует разработку моделей Astra и Insignia новых поколений, ведь на нынешние машины наложены торговые ограничения со стороны концерна General Motors – и Opel не может продавать их на новых рынках, включая Россию. Но компания не устает напоминать о скором выходе новых моделей и сообщила дополнительные подробности об «Астре».

Как пишет издание «Авторевю», в основу хэтчбека следующего поколения ляжет модульная платформа EMP2 концерна PSA, то есть Astra породнится с семейством Peugeot 308. А производить машины будут на головном заводе компании в немецком Рюссельсхайме. «Астры» выпускали здесь с 2009 по 2015 год, но автомобили нынешнего поколения K производят в Англии (завод Vauxhall в Элсмир-Порте) и Польше (опелевская площадка в Гливице). В Рюссельсхайме же сейчас выпускают только семейство Opel Insignia и его клонов (Buick Regal для Америки и Holden Commodore для Австралии), а часть мощностей недавно освободилась после прекращения производства компактвэнов Opel Zafira.

Также Opel уже заявил, что будущая Astra будет сразу предложена как с двигателями внутреннего сгорания, так и в электрической версии. Все модификации станут выпускать на одном конвейере, а старт выпуска в Рюссельсхайме назначен на 2021 год.

Напомним, в феврале 2019 года. компания Opel, два года назад ставшая частью PSA, объявила о возвращении на российский рынок, однако Astra у нас пока не появится. В четвертом квартале 2019 года в продажу поступят кроссовер Opel Grandland X немецкого производства, а также минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro Transporter, которые будут выпускаться на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В дальнейшем модельный ряд марки в России должны пополнить компактный кроссовер Crossland X и «каблучок» Combo.

Как говорит генеральный директор холдинга «КорсГрупп» Олег Мастрюков, стартовать с продаж кроссоверов – верное решение и верная стратегия, поскольку сегмент SUV показывает отличный динамичный рост и удерживает лидирующие позиции последние годы. В числе конкурентов кроссоверов Opel он называет Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur и KIA Sportage. «Если Opel установит цены на Grandland в аналогичных ценовых рамках, возможно тогда продажи бренда будут успешными», – отмечает Олег Мастрюков.

А вот руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян считает, что сильного ажиотажа вокруг кроссоверов Grandland X и Crossland X, вероятнее всего, не будет и они вряд ли способны повлиять на установившийся расклад в сегменте малых и средних SUV. «К сожалению, в моделях Opel Grandland X и Crossland X отсутствует такая важная для российского рынка опция, как полный привод. Кроме того, обе модели будут импортироваться в Россию, а это значит, что у производителя не будет необходимой гибкости для создания конкурентного ценового предложения. Поэтому на основании ценового позиционирования соплатформенного Peugeot 3008 можно сделать вывод, что стартовые цены на модель Grandland X будут начинаться от 1,7 – 1,75 млн рублей и в случае, если в отношении цены и технологий модели Opel Grandland X и Crossland X не преподнесут каких-либо интересных сюрпризов, они могут стать «нишевыми». Суммарный объем продаж обеих моделей, по нашим оценкам, составит около 1,5 – 2 тыс. автомобилей в год», – комментирует Константин Авакян.

Подробнее о перспективах марки Opel на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».