ТОП-10 регионов России по объему рынка LADA Vesta

Семейство автомобилей LADA Vesta в прошлом году стало самым популярным на российском рынке, а в этом году занимает второе место, уступая лишь LADA Granta. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг регионов с наибольшими продажами LADA Vesta.

За 5 месяцев 2019 года россияне приобрели 46 837 «Вест». Больше всего таких машин было куплено в Самарской области – 3 437 экземпляров. Второе и третье места в рейтинге занимают Татарстан и Башкортостан (2 384 и 1 846 шт. соответственно). Совсем немного от тройки лидеров отстало Подмосковье (1 825 шт.), а замкнула первую пятерку Свердловская область (1 737 шт.).

Кроме них, в ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка LADA Vesta также попадают: Санкт-Петербург (1 579 шт.), Пермский край (1 466 шт.), Ставропольский край (1 431 шт.), Челябинская область (1 387 шт.) и Воронежская область (1 325 шт.). Отметим также, что Москва не попала в данный рейтинг, расположившись на 12-й позиции.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».