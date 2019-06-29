За два года минимальная цена Hyundai Solaris выросла на 114 тыс. рублей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», седан Hyundai Solaris является лидером рынка в Санкт-Петербурге, а также входит в ТОП-5 самых востребованных моделей в целом по стране.

Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цен* этой модели за последние два года (начиная с июля 2017-го) и выяснили, что за это время ее минимальная стоимость увеличилась на 114,1 тыс. рублей.

Сегодня новый Hyundai Solaris можно приобрести по цене от 730 тыс. до 999 тыс. рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.

Сколько сейчас стоит трехлетний Hyundai Solaris (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.