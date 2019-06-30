Всего 10 моделей покрывают более 40% рынка новых автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на российском рынке в 2019 году официально представлено 275 моделей новых легковых автомобилей 48 разных брендов. При этом 43% объемов продаж (273 тыс. из 643 тыс. штук) приходится всего на 10 моделей шести брендов.

По итогам 5 месяцев 2019 года две модели АВТОВАЗа – LADA Granta и Vesta – занимают 8,3% и 7,4% рынка новых легковых автомобилей соответственно. Корейский автопром держит с третьей по пятую позицию – KIA Rio имеет рыночную долю в 6,2%, а Hyundai Creta и Solaris – 4,5% и 3,9% соответственно. Далее идут Volkswagen Polo (3,5%), LADA Largus (2,6%), Renault Duster (2,4%), Skoda Rapid (2,1%), а замыкает десятку лидеров Renault Logan (2,1%).

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