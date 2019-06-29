Продажи премиальных автомобилей в России показывают рост

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2019 года россияне приобрели 59,3 тыс. новых автомобилей премиум-брендов. Это на 2,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, как отмечают эксперты агентства, реализация премиальных машин растет на фоне падения всего российского рынка (-2,2%).

За отчетный период рост продаж зафиксирован у 8 премиум-марок, причем у 7 из них он измеряется двузначными числами. Так, сильнее всего в премиальном сегменте выросли продажи автомобилей Genesis (+80%). У Jeep данный показатель составил +48%, у Volvo +30%, а у Porsche +25%. На 17% выросли продажи машин премиум-бренда BMW, который является лидером сегмента. Производители компактных автомобилей – smart и MINI – прибавили к результату годичной давности 15% и 10% соответственно. Еще один крупный игрок в премиум-сегменте российского авторынка – Mercedes-Benz – увеличил реализацию на 2%.

У остальных премиальных марок наблюдается падение продаж. На 22% «просел» Jaguar, на 20% – Lexus и Cadillac, на 13% – Infiniti. Также более 10% от уровня января – мая 2018 года потерял Land Rover (-11%). Наименьшее снижение объемов реализации машин в премиальном сегменте демонстрирует Audi (-2%).

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