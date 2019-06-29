Более 70% покупателей кроссоверов выбирают компактные модели

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2019 года почти 72% покупателей кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) остановили свой выбор на компактных моделях (подсегменты SUV-В и SUV-C). Причем каждый третий из них не имеет полного привода.

Наибольшей популярностью у покупателей компактных SUV в нынешнем году (с января по май) пользуются Hyundai Creta (28 764 шт.), Renault Duster (15 166 шт.), KIA Sportage (13 221 шт.), Volkswagen Tiguan (13 060 шт.) и LADA 4х4 (12 773 шт.).

Напомним, что в целом за 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 677,6 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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