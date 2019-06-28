Следственные действия в дилерских центрах «Рольф» завершены

По состоянию на утро 28 июня дилерские центры «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге продолжают работать в штатном режиме. Проверки Следственного комитета в дилерских центрах завершены, сообщает пресс-служба автодилера. Компания «Рольф» предоставила представителям Следственного комитета все запрашиваемые документы, и сотрудники Следственного комитета покинули здания «Рольфа».

Компания «Рольф» проводит все расчеты с поставщиками и контрагентами в штатном режиме. В дилерских центрах продолжается выдача автомобилей, заключение новых контрактов, сервисное обслуживание автомобилей. Все обязательства перед клиентами и партнерами всегда выполнялись компанией «Рольф» и будут выполняться впредь.

Органы управления компании «Рольф» работают в штатном режиме, руководители операционной деятельности и финансового блока компании не задержаны, и у Следственного комитета нет претензий к текущей операционной деятельности компании «Рольф». Проверки Следственного комитета касаются сделки по продаже акций ЗАО «Рольф Эстейт» от Панабел Лимитед Обществу с ограниченной ответственностью «Рольф». Сделка была заключена в феврале 2014 года. Цена сделки составляла 3 938 210 000 рублей и была определена как рыночная стоимость продаваемых акций на основании Отчета независимого оценщика с соблюдением всех необходимых корпоративных одобрений. Переход прав на акции от Панабел Лимитед Обществу с ограниченной ответственностью «Рольф» был отражен в реестре акционеров ЗАО «Рольф Эстейт» в соответствии с условиями договора и действующим на момент операции правовым регулированием. Более чем через три года после совершения сделки ЗАО «Рольф Эстейт» был присоединен к ООО «Рольф». Целью и сделки по купле-продаже акций, и присоединения ЗАО «Рольф Эстейт» к ООО «Рольф» было упрощение структуры холдинга для большей прозрачности деятельности ООО «Рольф». Аудитором группы компаний «Рольф» на дату сделки была компания PWC, замечаний по аудированной отчетности не поступало.

Следствие полагает, что цена продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт» компании ООО «Рольф» была умышленно завышена с целью вывода денежных средств из России. Таким образом, по версии следствия, было совершено преступление, предусмотренное ст. 193.1 УК РФ. Сделка была реальной, поэтому мы не понимаем, каким образом можно было совершить подлог документов. В «Рольфе» выражают уверенность, что проверка Следственного комитета закончится в ближайшее время и подтвердит, что компания действовала и действует в правовом поле.

Напомним, вчера в нескольких дилерских центрах автохолдинга «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге проходили следственные действия. При этом все дилерские центры «Рольфа» продолжали работать.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года компания «Рольф» добилась лучших результатов за свою 27-летнюю историю развития в работе всех ключевых бизнес-направлений. Так, в прошлом году компания реализовала 96670 новых автомобилей, что на 15% больше по сравнению с 2017 годом и выше темпов роста российского авторынка. В результате «Рольф» в 2018 году увеличил свою долю на российском рынке иномарок до 7,2%.

Как отмечается, весомый вклад в копилку результатов компании внес департамент корпоративных продаж. В прошлом году корпоративным клиентам «Рольфа» было реализовано 25611 новых автомобилей (+14%). Подразделение «Рольф Автомобили с пробегом» продемонстрировало рост продаж на 34% и добилось результата 64320 реализованных автомобилей с пробегом.

Напомним, компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов автохолдинга включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

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