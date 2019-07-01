Ford сократит 20% сотрудников в Европе

Американский концерн Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Это составляет около 20% всего персонала, пишет газета «Ведомости». Основная часть сокращений придется на Германию, Россию и Великобританию. Компания закроет шесть производств, включая три российских завода, таким образом число заводов сократится до 18-ти.

Напомним, в марте акционеры совместного предприятия Ford Sollers объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан). Вместе с тем Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме. В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и «Соллерс» остаются партнерами, при этом «Соллерс» будет владеть долей 51% в уставном капитале совместного предприятия.

Компания сообщала, что российские сотрудники при добровольном увольнении могут получить от 5,5 до 12 среднемесячных окладов в зависимости от стажа. Сообщалось, что из 3700 сотрудников сократят более 2000 специалистов. Уйти по соглашению сторон решили 99% высвобождаемых сотрудников, рассказал представитель Ford Sollers. До конца июня уволено около 1850 человек, еще часть людей уйдет позже: они заняты консервацией заводов. Производство на двух автомобильных заводах и заводе двигателей уже завершилось. Кому они могут быть проданы, представитель Ford Sollers затруднился сказать.

По мнению руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александра Захарова, освободившуюся после ухода Ford нишу на рынке быстро займут прямые конкуренты, такие как Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Перераспределение продаж внутри между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.