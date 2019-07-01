КАМАЗ рассказал о планах на 2019 год

КАМАЗ в 2019 году планирует реализовать 39 тыс. автомобилей, из них 33 тысячи на российском рынке и 6 тысяч на зарубежных рынках. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров КАМАЗа Сергей Чемезов.

Напомним, в 2018 году произведено и реализовано 38382 автомобиля «КАМАЗ», в том числе 8858 грузовиков нового модельного ряда, что на больше на 62% по сравнению с предыдущим годом. Доля КАМАЗа на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей составила 41%. При этом экспорт автомобилей «КАМАЗ» вырос на 13% и составил 5698 единиц. Поставки грузовиков, сборочных комплектов деталей и запасных частей «КАМАЗ» осуществлялся в более чем 50 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы и Латинской Америки. По итогам 2018 года основными экспортными рынками стали Средняя Азия и Казахстан.

Как отметил Сергей Чемезов, одна из главных целей КАМАЗа – расширение модельного ряда. В этот проект компания уже инвестировала более 43 млрд рублей, до конца года будет инвестировано еще 10 млрд рублей. В 2019 году будет дан старт выпуску нового поколения автомобилей К5: флагманом станет магистральный тягач КАМАЗ-54901. По словам Сергея Чемезова, уже начата сборка двигателей на новой линии сборки, планируется ввод в эксплуатацию оборудования для обработки и испытаний различных узлов и агрегатов новой модели, модернизируются производственные мощности.

Также в числе задач КАМАЗа на этот год – развитие продаж газомоторной техники и серийный выпуск грузовиков «КАМАЗ» поколения К4, работающих на сжиженном природном газе, тестовая эксплуатация роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением и разработка электробуса второго поколения.

Кроме того, начнется подготовка производства деталей для нового семейства тяжелых автомобилей поколения К5. Первым станет самосвал КАМАЗ-6595, который планируется вывести на рынок в конце 2020 года.