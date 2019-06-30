KIA в мае увеличила корпоративные продажи в России на 9%

Корпоративные продажи KIA в мае составили 2651 автомобиль, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 14% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За пять месяцев 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 11665 машин, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры KIA реализовали 19819 автомобилей – это на 1,2% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2019 года в России был продан 72801 автомобиль KIA, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,6% против 13,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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