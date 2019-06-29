29.06.19 Прочитали 26 раз

Новый Nissan Qashqai в мае стал бестселлером марки в России

Nissan Qashqai

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Nissan в мае реализовали 4076 автомобилей – на 31% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2019 года в России было продано 25889 автомобилей Nissan, что на 13% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в мае стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 1664 штуки. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 1194 реализованных машины, что на 32% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае компания Nissan снизила цены на флагманский кроссовер Nissan Murano, который стал доступнее на 286 – 456 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Таким образом, цена базовой комплектации Mid может составить всего 2 млн 099 тыс. рублей.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи nissan nissan qashqai

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