Mitsubishi открыла в Москве обновленный дилерский центр «АвтоГермес»

Компания «ММС Рус» открыла в Москве дилерский центр Mitsubishi Motors от группы компаний «АвтоГЕРМЕС» в новом дизайне. Этот центр стал уже седьмым по счету партнером марки, преобразившим свой внешний облик и интерьер в соответствие с новым глобальным дизайном Mitsubishi.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», обновленный дилерский центр, который расположен на востоке Москвы, предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

Дилерский центр имеет общую площадь более 1700 кв. м, включая ремонтную зону и собственный склад. Шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Eclipse Cross, Pajero и новый L200.

В ремонтной зоне площадью 800 кв. м работают пост прямой приемки, 3 поста слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 4 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 500 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

«Обновление нашей дилерской сети успешно продолжается. Мы планируем полностью переоборудовать все наши дилерские центры в течение следующих двух лет», – заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за пять месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 16724 автомобиля, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В целом по итогам 2019 года компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 50 тыс. новых автомобилей (+10% к фактическому результату 2018 года), что позволит занять до 2,5% доли российского рынка легковых автомобилей. Этому будут способствовать обновление дилерской сети в соответствие с новыми стандартами марки и запуск нового пикапа L200, а также разработка новых поддерживающих программ для стимулирования продаж.

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