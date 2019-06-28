За 5 лет модельный ряд на российском рынке сократился на 30%

Автопроизводители продолжают сокращать модельные ряды для российского авторынка. Об этом свидетельствует статистика. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году на российском рынке официально продается всего 275 моделей новых легковых автомобилей 48 марок. Это на почти на треть (31,4%) меньше, чем в 2014 году (401 модель).

Такого скудного модельного ряда не наблюдалось с 2005 года. Причем тогда на нашем рынке присутствовали лишь 4 китайских бренда, а сейчас их 11. Локальный максимум (350 моделей) наблюдался в 2008 году, а кризисный 2009 год не приводил к такому существенному сокращению модельных рядов автопроизводителей как сейчас. В дальнейшем, с 2011 по 2014 годы, наблюдался рост с 353 до 401 модели. Существенное сокращение прошло в 2015 – 2016 годах (до 375 и 326 соответственно), а в 2017 – 2018 годах число моделей держалось около отметки в 300 единиц.

По словам начальника отдела аналитики «АВТОСТАТ» Андрея Топтуна, производители не выводят на российский рынок большое число новых моделей по экономическим соображениям. Затраты на сертификацию каждой модели высоки, а объемы продаж минимальны. Выпускать на сборочных заводах в России широкую модельную линейку тоже не целесообразно, потому что поставщикам не интересны малые объемы. По мнению Андрея Топтуна, в ближайшие годы не стоит ожидать роста модельных рядов, но и существенного снижения тоже не будет. Модельные ряды более-менее оптимизированы и идет лишь замена старых моделей на новые.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».