30.06.19 Прочитали 243 раз

Во второй половине июня три марки обновили цены на свои модели

Во второй половине июня три марки обновили цены на свои модели

Мониторинг цен на новые автомобили
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Исследование цен на новые легковые автомобили, проведенное экспертами сайта «Цена Авто» с 16 по 30 июня, выявило корректировку прайс-листов автомобилей у 3 производителей, официально представленных на российском рынке.

Немецкий Volkswagen скорректировал цены на пикап Amarok, при этом две его комплектации стали дешевле, а три – получили прибавку.

Отечественный УАЗ поднял цены на два внедорожника – «Пикап» и «Патриот». Эти модели подорожали во всех своих комплектациях.

Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz также пересмотрел стоимость двух своих автомобилей. Большинство комплектаций седана С-Klasse и обе комплектации внедорожника G-Klasse выросли в цене. 

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

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