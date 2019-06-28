Группа PSA сменила руководителя в регионе Евразия

Старшим вице-президентом Группы PSA, Евразия с 1 июля назначен Пол Уиллкокс. Он сменит на этом посту Янника Безара, который продолжит свою карьеру вне Группы PSA. Пол Уилкокс будет подчиняться генеральному директору Opel / Vauxhall Майклу Лошеллеру и будет отвечать за рост Groupe PSA в регионе Евразия с акцентом на развитие Opel в России, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пол Уиллкокс начал свою карьеру в британском подразделении Peugeot в 1987 году, после чего возглавил отдел маркетинга и продаж Nissan в Англии, а затем и во всей Европе. В 2008 году был назначен управляющим директором подразделения Nissan в Англии. В 2011 году Пол Уиллкокс вступил в должность руководителя отделов продаж и маркетинга в европейском регионе Nissan. В 2014 году был назначен председателем Европейского региона (включая Россию) и руководил операционной деятельностью Nissan.

Как отмечается, благодаря глубокому знанию российского рынка, Пол Уиллкокс окажет серьезную поддержку в рамках развертывания стратегического плана «Push to Pass» в регионе.

Напомним, в апреле 2019 года Группа PSA подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ. Целью СПИКа является поддержка развития в России брендов концерна PSA и модернизация производства. А в феврале Группа PSA объявила о возвращении бренда Opel на российский рынок. Уже в четвертом квартале 2019 года в продаже появятся кроссовер Opel Grandland X, который будет импортироваться из Айзенаха (Германия), минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro Transporter. При этом производство моделей LCV будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Таким образом, Opel выйдет на рынок с тремя моделями и постепенно дополнит модельный ряд новыми автомобилями. Дилерская сеть будет представлена как опытными дилерами Opel, так и новыми партнерами, расположенными в крупных городах России. На старте их количество составит 15 – 20, а в среднесрочной перспективе увеличится более чем вдвое.

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