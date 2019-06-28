Эмиратский холдинг Tawazun в ближайшее время планирует инвестиции в проект Aurus

Эмиратский холдинг Tawazun в ближайшее время может начать инвестиции в проект по продвижению российского премиального бренда Aurus. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Аль Нахайяном.

Как сообщает пресс-служба Минпромтора РФ, особое внимание уделяется кооперации в рамках проекта «Аурус» в соответствии с подписанным в феврале 2019 года с эмиратским холдингом Tawazun соглашением акционеров.

«Заинтересованы в скорейшем переходе к практическому сотрудничеству по проекту «Аурус». В ближайшее время эмиратский фонд планирует перейти к участию в проекте и осуществлению инвестиций», – заявил Денис Мантуров.

Как сообщалось ранее, эмиратский фонд Tawazun получит долю в размере 36% в компании «Аурус» и проинвестирует в проект в общей сложности 110 млн евро в течение ближайших трех лет. За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках. Соглашением также предусмотрено, что фонд Tawazun станет генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

ФГУП «НАМИ», который продолжит выступать разработчиком автомобилей под брендом Aurus, сохранит за собой 63,5% долей компании. Доля «Соллерс» в компании «Аурус» сократится до 0,5%, при этом с конца 2020 года «Соллерс» станет индустриальным партнером проекта и начнет серийное производство автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ «Алабуга».

Напомним, мировая премьера новых российских автомобилей класса люкс Aurus Senat Limousine и Aurus Senat состоялась в рамках Московского автосалона 2018. Автомобили линейки Aurus были спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели запущены в производство одновременно. Модели Aurus Senat Limousine и Aurus Senat предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/час за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта с 2021 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

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