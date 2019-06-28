Европейский авторынок в 2019 году может показать падение

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) ухудшила прогноз для автомобильного рынка Евросоюза на 2019 год: согласно новым оценкам, продажи машин в ЕС в этом году снизятся на 1% по сравнению с 2018 годом. Ранее ACEA прогнозировала рост продаж в 2019 году на 1%, пишет агентство "Финмаркет".

Согласно оценкам ассоциации, продажи автомобилей в ЕС в этом году составят чуть более 15 млн единиц. Напомним, по итогам 2018 года европейский авторынок остался на уровне предыдущего года и составил 15 млн 624 тыс. 486 машин (0%). Как отмечают в АСЕА, после введения новых правил сертификации автомобилей WLTP спрос на новые машины падал на протяжении последних четырех месяцев, что привело к нулевой динамике по итогам года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам мая продажи легковых автомобилей в Европе достигли прошлогоднего уровня и составили 1 млн 443 тыс. 708 машин. Как отмечают в АСЕА, авторынок стабилизировался после восьми месяцев падения, причем наибольший вклад в этот результат внесли страны Центральной Европы, где зафиксирован рост спроса на 6,2%. Между тем, по итогам пяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 6 млн 935 тыс. 028 единиц (-2%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна занимает пятое место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в январе-мае 2019-госоставили около 635 тыс. единиц (без учета LCV).

"Вдобавок к неопределенности, связанной с Brexit, а также меняющимся макроэкономическим условиям, происходит естественная стабилизация рынка. Более того, рост продаж автомобилей замедлялся последние несколько лет", - отметил генеральный секретарь ACEA Эрик Йоннарт.

Так, темпы роста продаж автомобилей в ЕвроСоюзе ослабляются с 2015 года, в 2018 году реализация автомобилей в регионе осталась на уровне предыдущего года, тогда как в 2017 году рост составил 3,4%, в 2016 году - 6,8%, в 2015 году - 9,3%.

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