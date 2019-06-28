28.06.19 Прочитали 423 раз

Toyota Hilux в мае стал самым популярным пикапом в России

Toyota Hilux в мае стал самым популярным пикапом в России

Обзор автомобильного рынка России
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По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года в России было продано 694 новых пикапа, что на 11,4% меньше, чем год назад. При этом здесь сменился лидер среди моделей.

На этот раз им стала Toyota Hilux – в прошлом месяце ее приобрели 255 россиян, что на 3% меньше, чем за май 2018 года. Напомним, что последний раз Toyota Hilux был самым продаваемым пикапом в стране в октябре минувшего года.

На второе место в рейтинге опустился отечественный УАЗ «Пикап» с результатом 232 проданных экземпляра (-8,3%), который лидировал на протяжении 6 месяцев подряд. Замыкает первую тройку в сегменте Mitsubishi L200, майский объем продаж которого составил 95 единиц (-19,5%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев нынешнего года лидерство на рынке пикапов в России все равно сохраняет УАЗ «Пикап». Так, за этот период данная модель разошлась тиражом в 1 310 автомобилей, в то время как у Toyota Hilux и Mitsubishi L200 данные показатели составляют 1 126 и 646 машин соответственно.

Подробная информация об этом, а также о самых продаваемых моделях других сегментов российского рынка, содержится в специально подготовленной инфографике.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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