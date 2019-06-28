Названы самые популярные премиальные иномарки в столичном каршеринге

Самым популярным автомобилем в премиальном сегменте московского каршеринга является Mercedes-Benz CLA. Кроме того, в сервисах краткосрочной аренды автомобилей спросом пользуется кроссовер Mercedes-Benz GLA, седаны BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class, а также хэтчбеки MINI, гласят данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

На данный момент Москва входит в список городов мира с самым большим парком автомобилей каршеринга, пишет портал Autonews.ru. По данным на начало 2019 года, в столице России насчитывается около 17 тыс. машин, доступных для кратковременной аренды. К концу нынешнего года их количество должно составить около 20 тыс. единиц.

Как рассказывал ранее агентству «АВТОСТАТ» директор филиала «Авилон. Rolls-Royce» Александр Залогин, тема каршеринга, скорее всего, будет развиваться в сегменте масс-брендов и, возможно, затронет премиальный сегмент, но в люксе она не будет принята. «Не думаю, что развитие каршеринга в обозримом будущем способно повлиять на авторитейл класса «люкс». Сама по себе идея делить автомобиль с другими людьми максимально удалена от идеи владения чем-то абсолютно недостижимым для подавляющего большинства людей. В сегменте «люкс» затраты на владение автомобилем не входят в список первых приоритетов, а удобство и комфорт ставятся во главу угла», – рассуждает Александр Залогин.

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