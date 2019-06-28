Sollers выкупит долю в СП с Ford за 75 млн долларов

Компания «Соллерс» станет контролирующим акционером совместного предприятия Ford Sollers Netherlands B.V., купив 51% в ней у Ford за 75 млн долларов. Такое решение принял 27 июня совет директоров «Соллерс». В результате «Соллерс» и Ford поменяются ролями, поскольку до сих пор с 2015 года именно американская компания была контролирующим акционером в этой структуре, пишет газета «Коммерсант».

Напомним, контроль перешел к Ford после выкупа пакета привилегированных акций (объем не раскрывался), одновременно Ford получил дополнительно 1 голосующую акцию, нарастив свой пакет до 50% плюс 1 акция. Тогда же говорилось и о заключенном опционе на покупку Ford оставшейся доли «Соллерс» в СП не менее чем за 135 млн долларов.

Как пояснили в «Соллерс», сейчас российский концерн реализовал опцион, после чего вложил полученные средства в покупку контрольного пакета. Цена рассчитывалась из оценки будущего бизнеса по развитию Ford Transit. Таким образом, получение контроля оказалось еще и экономически выгодно для «Соллерс».

Напомним, в марте 2019 года Ford и «Соллерс» сообщили об изменениях структуры совместного предприятия и уходе Ford из легкового сегмента в России. Компания сохранит производство легких коммерческих автомобилей Transit на базе завода в Елабуге, остальные два завода СП во Всеволожске и Набережных Челнах планируется продать. Начало операционной деятельности нового совместного предприятия планируется с 1 июля. Поскольку компании договорились продолжать производство в России, «Соллерс» принял решение выкупить эту долю, исходя из справедливой оценки фактически нового актива, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала».

Ford Sollers Netherlands B.V., по данным «СПАРК-Интерфакса», на 100% владеет «Форд Соллерс Холдинг». Совет директоров «Соллерс» согласился предоставить «Форд Соллерс Холдинг» и его дочерней структуре ООО «ФС Елабуга» заем с лимитом в 30 млн долларов в рублевом эквиваленте, причем «Форд Соллерс Холдинг» сможет выбрать не более 20 млн долларов. Он предоставляется на возобновляемой основе с возможностью повторного заимствования после погашения, ставка –10,5% годовых, проценты не капитализируются.

Согласно условиям, если «Соллерс» и Ford разорвут акционерное соглашение, СП должно на следующий же день погасить кредит. Также кредит должен быть погашен, если СП заключит соглашение о кредите с банком на сумму, достаточную для погашения всех полученных от «Соллерс» займов и начисленных процентов.

Компания «Форд Соллерс Холдинг» фактически выполняет роль посредника между нидерландским СП и заводом в Елабуге. При этом сегодня компания зарегистрирована на базе завода в Набережных Челнах. В «Соллерс» отмечают, что акционеры приняли решение оставить компанию, но Ford сохраняет планы реализовать сам завод в рынок.

Между тем продажа заводов остается единственной возможностью для Ford минимизировать потери при уходе из легкового сегмента российского рынка. Американская компания оценивала свои убытки от этого решения в 450 – 500 млн долларов, из которых около 200 млн долларов составят прямые денежные потери, в основном на выплаты рабочим и поставщикам.

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