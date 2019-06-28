Сколько и каких автомобилей в возрасте 30+ есть в России?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», из 43,5 млн легковых автомобилей, стоящих на учете в РФ, чуть более 6% (2,65 млн единиц) находятся в возрасте старше 30 лет. Более половины из них (53,5%) это различные модели LADA (1,41 млн штук), в основном классического семейства.

На втором месте по распространенности в возрасте 30+ находится Toyota с долей 9,4% (250 тыс. шт.). Третью строчку занимает «Москвич». На учете в ГИБДД пока еще числится порядка 150 тысяч «Москвичей» (5,7%), хотя сколько из них «на ходу» сказать сложно.

В ТОП-10 «автохлама плюс раритета» также входят различные модели Audi (3,9%), Volkswagen (3,7%), Opel (3,2%), Nissan (3,1%), Ford (2,3%), Mercedes-Benz (2%) и BMW (1,7%). А в целом в российском автопарке в возрасте старше 30 лет встречаются автомобили более 150 марок, среди которых есть «Линкольны», «Бьюики», «Плимуты», «Роллс-Ройсы», «Бентли», «Татры», «Саабы» и многие другие.

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