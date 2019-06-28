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КАМАЗ поставит в Туркменистан 2 тыс. автомобилей в 2020 - 2021 годах

КАМАЗ поставит в Туркменистан 2 тыс. автомобилей в 2020 - 2021 годах

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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КАМАЗ в 2020 - 2021 годах планирует поставить в Туркменистан 2 тыс. автомобилей, в том числе 800 самосвалов, 300 бортовых машин, а также спецтехники коммунального назначения. Об этом  сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов по итогам переговоров с делегацией из Туркменистана. По его словам, в этом государстве эксплуатируются более 10 тыс. грузовых автомобилей "КАМАЗ".

Также стороны обсудили расширение сети сервисных центров "КАМАЗа", которые функционируют в Туркмении, пишет агентство "ТАСС". "Планируется дополнительно также открыть несколько центров, есть конкретно проработанный проект, который будет обеспечивать сервис этих автомобилей на всей территории Туркменистана", - сказал глава республиканского Минпромторга.

Как сообщалось ранее, Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта грузовых автомобилей и спецтехники «КАМАЗ», которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства республики. С учетом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр «КАМАЗ» площадью более 5 тыс. кв.м. Помимо поставки автотехники и ее полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центра организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники «КАМАЗ». Напомним, КАМАЗ имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Балканабаде, Мары, Дашаузе и Туркменабаде.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: грузовые автомобили экспорт камаз

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