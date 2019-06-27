27.06.19 Прочитали 243 раз

Volvo будет выпускать бронированные автомобили

Volvo будет выпускать бронированные автомобили

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Компания Volvo Cars начинает выпуск двух бронированных модификаций модели ХС90. Они получат высокопрочную 10-миллиметровую стальную обшивку и пуленепробиваемое стекло толщиной до 50 мм. Так автопроизводитель готовится ответить на возросший в последнее время спрос на бронированные автомобили для лиц с "повышенной необходимостью защиты", пишет агентство "ТАСС".

Модель с более мощной броней требует новых шасси и тормозов, поскольку элементы защиты утяжеляют ее на 1,4 тонны. Сборка основной бронированной модификации будет производиться на заводе в Гётеборге, но для установки брони машины будут отправлять в Германию.

"Для обеспечения предъявляемых баллистических требований производство ведется в условиях секретности, строгого регламента и контроля", - отмечает директор по рынкам отдела спецмашин Volvo Cars Стефан Грин.

Первая бронированная Volvo ХС90 сойдет с конвейера в конце этого года. Другая, более легкая модификация ХС90 будет производиться в Бразилии. Начало ее продаж запланировано на первую половину следующего года.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: спецавтомобили премиум-марки volvo volvo xc90

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