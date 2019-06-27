27.06.19 Прочитали 661 раз

Украина запретила импорт автомобилей из России

Украина запретила импорт автомобилей из России

Экспорт транспортных средств из России
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Кабинет Министров Украины внес изменения в перечень запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины товаров, страной происхождения которых является Россия. Под украинское «эмбарго» теперь попали российские транспортные средства, среди которых как легковые автомобили, так и автобусы, грузовики, трактора, спецавтомобили (автокраны, пожарные и уборочные машины, бетономешалки и т.д.) и мотоциклы. Действовать запрет с новыми изменениями начнет уже с 1 июля 2019 года, сообщает портал «Колеса.ру».

Стоит отметить, что ранее речь шла не о полном запрете импорта российских автомобилей, автобусов и запасных частей, а о введении с 1 августа спецпошлины на товары из РФ в размере 5%. Напомним, что кроме автомобилей «исконно российских» марок LADA, ГАЗ и УАЗ на украинском рынке достаточно долго продавались машины других брендов, также изготовленные на заводах в РФ – например, Volkswagen Polo и Hyundai Accent (Solaris), в то время как Renault Logan и некоторые кроссоверы Nissan в соседнее государство поступали прямиком из Европы. До событий 2014 года также был период, когда в украинских автосалонах продавались российские «Логаны» и выпускавшиеся в Ижевске Nissan Sentra.

Однако за последние несколько лет спрос на оставшиеся в салонах автомобили российского производства снизился на порядок. К примеру, за шесть месяцев 2019 года ни одна российская марка, включая LADA, ни разу не попала даже в ТОП-20 украинского авторынка новых автомобилей, а общая доля рынка новых легковых автомобилей, импортированных из России, за последние два года не превышала и 5%, составив от 3,7 до 5,1% в 2017 - 2019 годах.

Тем не менее, формально на Украине были до сих пор представлены автомобили марок LADA (весь модельный ряд), ГАЗ (весь модельный ряд), УАЗ (весь модельный ряд), грузовики КАМАЗ и автобусы ПАЗ, а также иномарки российского производства – Hyundai (Creta и Accent), Volkswagen Polo, KIA Rio и Chevrolet Niva.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: экспорт импорт украина российский автопром

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