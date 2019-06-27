В дилерских центрах «Рольфа» проходят обыски

В нескольких дилерских центрах автохолдинга «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге сегодня с утра проходят следственные действия. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Рольфа», сотрудники следственного комитета предъявили постановление, которое, по первичной информации, не относится к операционной деятельности компании. В настоящее время проверка еще идет, при этом все дилерские центры «Рольфа» продолжают работать.

«Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне, – рассказали в пресс-службе «Рольфа». – Мы не понимаем, что происходит, но это точно мешает нашему бизнесу. Данное поведение СК несет для нас репутационные и имиджевые риски, мешает операционной деятельности компании «Рольф» и создает неудобства для наших клиентов. Мы фиксируем все нарушения».

Как заявляют в «Рольфе», компания соблюдает законодательство РФ, является крупнейшим налогоплательщиком (за 3 года – 23 млрд рублей). «Мы открыты к сотрудничеству и предоставляем все необходимые документы СК согласно запросам», – подчеркнули в пресс-службе дилера.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года компания «Рольф» добилась лучших результатов за свою 27-летнюю историю развития в работе всех ключевых бизнес-направлений. Так, в прошлом году компания реализовала 96670 новых автомобилей, что на 15% больше по сравнению с 2017 годом и выше темпов роста российского авторынка. В результате «Рольф» в 2018 году увеличил свою долю на российском рынке иномарок до 7,2%.

Как отмечается, весомый вклад в копилку результатов компании внес департамент корпоративных продаж. В прошлом году корпоративным клиентам «Рольфа» было реализовано 25611 новых автомобилей (+14%). Подразделение «Рольф Автомобили с пробегом» продемонстрировало рост продаж на 34% и добилось результата 64320 реализованных автомобилей с пробегом.

Напомним, компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов автохолдинга включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

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