США вновь перенесли дедлайн по санкциям против «Группы ГАЗ»

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США отложило на четыре месяца – до 8 ноября – завершение переговоров, на которых обсуждается вывод из-под санкций «Группы ГАЗ». Это шестой перенос дедлайна по санкциям против группы, пишет газета «Ведомости».

«Группа ГАЗ» – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. Она выпускает автобусы, легкие коммерческие автомобили, грузовики, автокомпоненты, собирает легковые автомобили по контрактной схеме по заказам Volkswagen. Нижегородский завод – центральное предприятие группы.

В апреле 2018 года OFAC включило Дерипаску и предприятия, которые он тогда контролировал, в санкционный список. В санкционный список попала и «Группа ГАЗ». Осенью 2018-го курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак встречался с послом США в России Джоном Хантсманом и обсуждал ситуацию, в которую попала «Группа ГАЗ». OFAC обозначило и условия для снятия санкций (бизнесмен должен отказаться от контроля на этих предприятиях) и обозначило дедлайны для завершения необходимых для этого бизнес-операций. Они неоднократно продлевались.

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него. А в конце мая добился от властей США обоснования введенных против него санкций. Бизнесмен с предъявленными обвинениями не согласился.

В конце марта газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщала, что компания просит выделить ей 29,5 млрд рублей господдержки. Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций США приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель.

В "Группе ГАЗ" поясняли, что речь идет не о прямой финансовой господдержке. Компания предлагала направить большую часть средств на поддержку госпотребителей техники группы, другую часть - на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Олег Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций "Группы ГАЗ" (65,56%), заявлял о возможном банкротстве и национализации "Группы ГАЗ" из-за санкций США, которые должны вступить в силу в июле. Бизнесмен уверен, что в этом случае у компании нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций. Дерипаска также сообщал о готовности снизить долю в "Группе ГАЗ" по аналогии с En+, благодаря чему США сняли санкции с "Русала".