В России выпущен 100-тысячный кроссовер Renault Kaptur

Московский завод Renault выпустил 100-тысячный кроссовер Renault Kaptur с момента начала производства модели в апреле 2016 года. Юбилейным стал автомобиль белого цвета с черной крышей в версии 4х4, оснащенный 2,0-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач, сообщает пресс-служба французской марки.

На сегодняшний день в России продано более 87 тыс. автомобилей Renault Kaptur. Кроме того, за три года в страны СНГ было экспортировано 5915 кроссоверов этой модели. Напомним, Kaptur стал первой в истории глобальной моделью Renault, производство было налажено на предприятии в Москве, ставшим для нее «материнским заводом». Специально под запуск продаж модели в июне 2016 года был запущен онлайн-шоурум Renault, через который было продано 12,5 тыс. автомобилей Renault Kaptur.

В сентябре 2017 года появилась специальная серия Kaptur Extreme с полностью светодиодной головной оптикой, динамическими указателями поворота и кожаной обивкой салона. А с этого года она заняла место максимально оснащенной комплектации в линейке Kaptur. В ней расширились цветовые комбинации с 5 до 10 вариаций цветов кузова, появилось новое сочетание бежевого цвета с черной крышей и 17’’ легкосплавными дисками в черном цвете. В интерьере доступен дополнительный выбор между классической черной и стильной коричневой кожаными вариантами обивки сидений (без доплаты).

Год назад Renault представила лимитированную серию Kaptur Play с мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто, который стал первым автомобилем с системой «connected car» в модельном ряду Renault в России. С помощью Яндекс.Авто водитель может строить маршруты с учетом пробок, находить парковочные места и заправки, вызывать техпомощь, следить за погодой и слушать музыку онлайн. Яндекс.Авто полностью управляется голосовым помощником, чтобы не отвлекать водителя от дороги. С текущего модельного года Renault Россия открыла возможность заказа этой системы в качестве опции для версий Style и Extreme по специальной цене 30990 рублей.

На Kaptur 2019 впервые для модельного ряда Renault стало доступно автоматическое складывание боковых зеркал с управлением на ключ-карте (при открытии/закрытии дверей). Renault Kaptur 2019 получил новую аудиосистему Radio Connect и возможность синхронизации с функциональным приложением для смартфона R&GO (опция на версиях Life и Drive). Кроме того, в феврале этого года Renault Kaptur перешел на новое поколение штатной мультимедийной системы MediaNav 4.0, которая поддерживает AndroidAuto и CarPlay.

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