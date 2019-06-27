KIA показала интерьер кроссовера Seltos

Компания KIA представила в Южной Корее новый компактный кроссовер Seltos, впервые раскрыв интерьер модели. Напомним, до российского рынка новинка доберется в 2020 году.

Как пишет портал Motor.ru, салон кроссовера получил мультимедийную систему с 10,24-дюймовым экраном, блок климат-контроля, восьмидюймовый проекционный дисплей и вставки с динамической подсветкой салона Sound Mood Lighting на дверных панелях. Эти световые элементы могут мигать в ритм музыки, за которую отвечает аудиосистема Bose с восемью динамиками.

В оснащение кроссовера Seltos также войдет система выбора режимов движения Drive Mode Select, парктроники, камера заднего вида и функция кругового видеообзора, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов и кресла с вентиляцией, системы слежения за разметкой, помощи при старте на подъеме и при экстренном торможении.

В зависимости от рынка Kia Seltos будет предложен с бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил, 146-сильным «атмосферником» объемом 2,0 литра, а также 1,6-литровым дизелем, который выдает 136 л.с. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, 6-диапазонный «автомат» либо вариатор. С какими агрегатами Seltos появится в России, пока не сообщается.

Как ранее стало известно, габаритная длина Seltos достигает 4315 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1620 мм, а колесная база равна 2610 мм. Таким образом, кроссовер KIA на 45 мм длиннее, на 20 мм шире и на 45 мм ниже Hyundai Creta. При этом дорожный просвет у обоих автомобилей одинаковый и составляет 190 мм.

Внешний вид Seltos отличают удлиненная линия капота, заметная, ярко выраженная линия на переднем бампере, четкие кромки подштамповок кузова. При этом дизайн передней части с использованием характерной формы решетки радиатора «улыбка тигра» получил свои характерные особенности. Четкая «линия плеч» и форма поверхности остекления с наклоном к корме придают динамичность облику этого компактного кроссовера.

Светодиодные фары и задние фонари Seltos имеют сложные, острые формы. Кроссовер также получил светодиодные дневные ходовые огни и многослойные, трехмерные указатели поворотов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый кроссовер KIA Seltos будет выпускаться для российского рынка локально, как и все модели KIA в нашей стране. При этом в компании уверены, что новинка сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.

Напомним, накануне компания KIA также представила новый кроссовер KIA XCeed, который поступит на европейский рынок в третьем квартале 2019 года. Решение о сроках выхода модели на российский рынок будет объявлено позднее. Как отмечается, новинка расширит семейство Ceed третьего поколения и призвана стать альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам.