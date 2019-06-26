Новый кроссовер KIA XCeed может добраться до России

Компания KIA Motors представила новый кроссовер KIA XCeed, который поступит на европейский рынок в третьем квартале 2019 года. Решение о сроках выхода модели на российский рынок будет объявлено позднее, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, новинка расширит семейство Ceed третьего поколения и призвана стать альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам.

Дизайн KIA XCeed выполнен в стилистике европейских купе с характерно ниспадающей линией крыши. Сочетание увеличенного дорожного просвета и установленной ниже подушки сиденья водителя создает более спортивную посадку за рулем по сравнению с типичным кроссовером. На фоне хэтчбека водитель XCeed выигрывает за счет лучшей обзорности. При этом вместительность KIA XCeed находится на уровне самых популярных в Европе кроссоверов.

Для KIA XCeed предлагается на выбор три двигателя с турбонаддувом: объемом 1,0 л (120 л.с.), 1,4 л (140 л.с.) и 1,6 л (204 л.с.). Также для модели доступны два варианта дизельных мотора мощностью 115 л.с. или 136 л.с. За исключением двигателя 1,0 T-GDI, все двигатели могут работать в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Двигатель 1,0 T-GDI комплектуется только 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Напомним, продажи KIA Ceed третьего поколения в России стартовали в августе прошлого года, а универсал Ceed SW вышел на рынок в конце января 2019-го. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры KIA начали продажи хэтчбека KIA Ceed и универсала KIA Ceed SW в обновленных комплектациях. Изменения затронули популярные комплектации Luxe, Prestige и Premium.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».