27.06.19 Прочитали 417 раз

Каждый третий японский автомобиль в России – с правым рулем

Каждый третий японский автомобиль в России – с правым рулем

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России насчитывается порядка 10 млн автомобилей японских брендов. Чуть более трети их них (34%) имеют правое расположение руля.

Доля «правого руля» среди автомобилей Toyota составляет 50,4%, Honda – 46,3%, Subaru – 29,9%, Nissan – 25,4%, Mazda – 20,6%, Suzuki – 20,5%, Mitsubishi – 14,4%.

Эксперты агентства отмечают, что из 3,33 млн японских автомобилей с правым рулем, чуть более 50% эксплуатируются на Дальнем Востоке и порядка 40% – в Сибири.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили парк россия японские автомобили правый руль

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