27.06.19 Прочитали 431 раз

Citroen отказался от выпуска кроссовера C4 Cactus нового поколения

Citroen отказался от выпуска кроссовера C4 Cactus нового поколения

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Компания Citroen не собирается выпускать компактный кроссовер C4 Cactus следующего поколения. Об этом изданию Top Gear рассказал глава отдела планирования новых продуктов французской марки Ксавье Пежо.

По словам топ-менеджера, выпуск кроссовера C4 Cactus прекратится в 2021 году. Компания уже ведет разработку замены для этой модели, которая будет «уже совершенно другим автомобилем». Предполагается, что речь идет о хэтчбеке C-класса, который сможет составить конкуренцию, например, Volkswagen Golf или Ford Focus, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, Citroen C4 Cactus выпускается с 2014 года, а в 2018-м модель претерпела рестайлинг. В линейку двигателей кроссовера входит 1,2-литровый трехцилиндровый агрегат мощностью 130 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой». Кроме того, доступен 120-сильный дизельный агрегат, сочетающийся с автоматической коробкой. В моторную гамму также вошли прежние двигатели: 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 80 и 110 л.с., а также 100-сильный дизель объемом 1,6 литра.

В список доступного оборудования входит фирменная подвеска Progressive Hydraulic Cushions. В ее амортизаторах дополнительно используются два гидравлических стоппера – ограничитель хода отбоя и ограничитель хода сжатия.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: потери citroen

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