Citroen отказался от выпуска кроссовера C4 Cactus нового поколения

Компания Citroen не собирается выпускать компактный кроссовер C4 Cactus следующего поколения. Об этом изданию Top Gear рассказал глава отдела планирования новых продуктов французской марки Ксавье Пежо.

По словам топ-менеджера, выпуск кроссовера C4 Cactus прекратится в 2021 году. Компания уже ведет разработку замены для этой модели, которая будет «уже совершенно другим автомобилем». Предполагается, что речь идет о хэтчбеке C-класса, который сможет составить конкуренцию, например, Volkswagen Golf или Ford Focus, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, Citroen C4 Cactus выпускается с 2014 года, а в 2018-м модель претерпела рестайлинг. В линейку двигателей кроссовера входит 1,2-литровый трехцилиндровый агрегат мощностью 130 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой». Кроме того, доступен 120-сильный дизельный агрегат, сочетающийся с автоматической коробкой. В моторную гамму также вошли прежние двигатели: 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 80 и 110 л.с., а также 100-сильный дизель объемом 1,6 литра.

В список доступного оборудования входит фирменная подвеска Progressive Hydraulic Cushions. В ее амортизаторах дополнительно используются два гидравлических стоппера – ограничитель хода отбоя и ограничитель хода сжатия.

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